Costi energetici in salita e materiali sempre più cari, le imprese comasche chiedono sostegno. L’allarme arriva da Lariofiere di Erba, dove sabato 21 novembre Cna Lombardia Nord-Ovest ha presentato il suo nuovo portale dedicato ai lavori in casa e ha riunito attorno al tavolo le principali associazioni di categoria del territorio. Al confronto sono intervenuti anche Gianluca Brenna, alla guida di Confindustria Como, ed Eugenio Rizzuti, alla testa di Ance Como, per fare il punto su industria ed edilizia.

Il quadro nazionale preoccupa. Proprio la settimana scorsa il governo e i vertici di Confindustria hanno messo in guardia sul prezzo dell’energia, che rischia di rendere le produzioni italiane meno competitive, e per gennaio si temono nuovi aumenti del gas. Negli stabilimenti lariani, intanto, il peso delle bollette si fa sentire ogni giorno di più.

Per il leader degli industriali, dunque, nell’emergenza le aziende vanno aiutate. Le realtà locali restano dinamiche e capaci di fare rete, ma in momenti così delicati ognuno deve fare la propria parte.

Nelle costruzioni, invece, a pesare sono soprattutto i prezzi delle forniture. I costruttori sollecitano infatti l’esecutivo a inserire nella legge di bilancio fondi per coprire i rincari, per ora assenti, e parlano di circa 13mila cantieri a rischio blocco in tutta Italia. Difficoltà che si riflettono anche sul Lario.

Più gestibile, secondo Rizzuti, il nodo della manodopera, anche se nei prossimi anni molti capicantiere andranno in pensione e sostituirli non sarà facile. Per formare giovani addetti Ance punta sugli Its, i corsi di alta specializzazione dopo il diploma, e il primo percorso sui mestieri edili, realizzato insieme a Confindustria, coinvolgerà 20 ragazzi per 2 anni, annuncia il presidente, convinto che la formazione sia la strada per portare in azienda personale qualificato.