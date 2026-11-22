Parcheggio di Lazzago off limits per i pendolari nel giorno di Como-Aek Atene, in programma martedì 24 novembre alle 21 al Sinigaglia per la quinta giornata di Champions League. Già dalle 6.30 del mattino scatta infatti il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di via Colombo, accanto alla stazione Fnm di Grandate-Breccia, scelta ogni giorno da tanti comaschi che prendono il treno per Milano. Diversamente dalla precedente sfida di Champions, quando il parcheggio era rimasto aperto per non creare disagi, stavolta il Gruppo operativo per la sicurezza ha confermato la chiusura, nonostante la partita cada in pieno giorno lavorativo. Divieti anche attorno allo stadio, dove tra largo Borgonovo e viale Vittorio Veneto la sosta resta vietata fino a mercoledì mattina per i mezzi delle televisioni. Lunedì 23 novembre, dal primo pomeriggio, scatta il divieto di sosta in via Sinigaglia e viale Masia, chiuse in serata anche al transito, eccetto per i residenti. Il giorno della partita, dalle 7.30 a mezzanotte, l’intera zona del Sinigaglia sarà chiusa a traffico e sosta, al pari di via Recchi e del controviale di viale Rosselli, e sarà vietato il passaggio dei pedoni tra i giardini a lago, viale Vittorio Veneto e largo Borgonovo.