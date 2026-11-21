In Lombardia sono già state somministrate oltre 2 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, con 11 giorni di anticipo rispetto alla scorsa stagione. Oltre un milione di vaccinazioni sono tra gli over 65. Positivo anche il numero di vaccinazioni tra i più piccoli. Si tratta di “un risultato che conferma la risposta dei cittadini e il grande lavoro di tutti i professionisti coinvolti nella campagna”, ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. “Vaccinarsi – ha aggiunto – non è solo una scelta concreta per la propria salute e per quella di chi ci sta vicino, ma è anche il modo migliore per prevenire l’influenza e le complicanze che può provocare“.

Da quest’anno, inoltre, nelle farmacie di comunità è possibile effettuare, oltre alle vaccinazioni contro influenza e Covid-19 per tutta la popolazione e contro lo pneumococco a partire dai 65 anni, anche quelle contro tetano-difterite-pertosse, Papillomavirus e Herpes Zoster. La stagione influenzale è di fatto appena iniziata e, ribadiscono gli esperti, è importante non abbassare la guardia, soprattutto per proteggere chi è più esposto alle complicanze, come anziani, bambini e persone fragili. È possibile vaccinarsi rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta oppure prenotando online nei centri vaccinali e nelle farmacie aderenti.