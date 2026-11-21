Diagnosi, previsione del rischio, diagnosi precoce, supporto nelle decisioni cliniche. L’intelligenza artificiale trasforma la sanità ed è fondamentale riflettere su come integrarla, comprenderne i limiti e governarne l’utilizzo. Temi affrontati oggi in un convegno all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona ed Uniti.

Presente Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’Innovazione. “L’intelligenza artificiale rappresenta una delle più importanti opportunità della nostra epoca e costituisce un elemento fondamentale nel percorso di innovazione tecnologica che l’Italia sta portando avanti – ha sottolineato – Il settore sanitario è certamente uno degli ambiti nei quali queste tecnologie possono esprimere il loro maggiore potenziale”.

“La sfida – ha aggiunto Butti – è accompagnare questa trasformazione con una visione strategica, investimenti, competenze adeguate, affinché l’innovazione sia realmente al servizio dei cittadini. L’intelligenza artificiale non deve sostituire la professionalità e la responsabilità del medico, ma diventare uno strumento capace di valorizzarne le competenze, migliorare la qualità delle cure e contribuire a un sistema sanitario più efficiente, moderno e accessibile. In questo percorso, il confronto tra istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari e mondo tecnologico è fondamentale”.

Carla Nanni, direttore generale del Moriggia-Pelascini, ha spiegato l’importanza del convegno come “spazio di confronto tra competenze ed esperienze diverse”. “L’intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità per l’evoluzione della medicina e della pratica clinica, ma richiede un approccio consapevole, rigoroso e multidisciplinare, affrontando non soltanto le potenzialità applicative, ma anche le responsabilità connesse al suo utilizzo”, ha detto Vittorio Sanese, responsabile scientifico del convegno. Coinvolti diversi protagonisti del percorso gestionale di cura, estendendo lo sguardo anche all’esterno dell’ospedale, per ampliare il confronto a tutto il percorso gestionale.