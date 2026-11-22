Grave incidente stradale nella tarda serata di sabato 21 novembre a Biasca, in Canton Ticino, a una ventina di chilometri a nord di Bellinzona, dove il 14enne investito in bicicletta lungo via Guisan è ora ricoverato in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione della Polizia cantonale, il ragazzo, cittadino svizzero domiciliato in zona, è stato travolto da tergo dall’auto che procedeva nella sua stessa direzione. Nell’impatto il giovane ha sbattuto contro il parabrezza, per poi essere sbalzato a terra dopo il volo di diversi metri. L’automobilista, 50enne italiano residente nella regione, non si sarebbe fermato a prestare soccorso e avrebbe proseguito verso il centro del paese, fino a terminare la corsa contro la vettura in sosta all’incrocio tra via Franscini e via Quinta. Proprio lì il conducente è stato intercettato, grazie anche all’intervento di chi si trovava sul posto. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Cantonale e i sanitari di Tre Valli Soccorso, che dopo le prime cure hanno trasportato il 14enne in ambulanza all’ospedale, dove i medici parlano di ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita. Sulla dinamica e sulle cause dell’incidente indaga ora la Polizia cantonale.