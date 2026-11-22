Auto ribaltata nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre a Mariano Comense. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 in via Como, dove la vettura si è capovolta per cause ancora da chiarire. Coinvolti 3 giovani, 2 ragazze di 17 e 18 anni e 1 ragazzo di 20 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, i carabinieri di Cantù e i sanitari, che hanno prestato le prime cure ai ragazzi. Almeno uno dei 3 è stato poi trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove è arrivato poco dopo mezzanotte in codice giallo, dunque in condizioni di media gravità. Restano da ricostruire la dinamica dell’incidente e le cause del ribaltamento.