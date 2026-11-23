È morto il 14enne investito la sera di venerdì 21 novembre a Biasca. Il ragazzo, residente nel distretto di Riviera, era stato travolto mentre circolava in sella alla sua bicicletta lungo via Guisan. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, il giovane è stato urtato da un veicolo condotto da un 50enne cittadino italiano residente nella regione. Nell’impatto il 14enne ha cozzato contro il parabrezza dell’auto, per poi essere sbalzato al suolo dopo un volo di diversi metri.

Il conducente non si è fermato: si è allontanato verso la rotonda, ha imboccato via Bellinzona e poi via Franscini. All’intersezione con via Quinta ha colpito una vettura parcheggiata, dove è stato infine intercettato, grazie anche all’intervento di un privato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure al ragazzo lo hanno trasportato in ambulanza in ospedale. Nonostante i tentativi di salvarlo, il 14enne è purtroppo deceduto.