Trecento agenti schierati e Como blindata per una giornata, quella di domani, che si annuncia ad alto rischio per la sfida di Champions che vedrà confrontarsi al Sinigaglia i lariani e l’Aek Atene. La partita è classificata a livello di allerta 4, il più alto previsto dall’Osservatorio delle manifestazioni sportive.

L’allerta è dettata non da precedenti scontri tra le tifoserie, visto che le due squadre non si sono mai incontrate, ma piuttosto dai numerosi episodi di violenza che hanno coinvolto i supporter dei greci, che risultano tra l’altro anche legati a ultras che hanno una nota rivalità con i lariani.

L’attenzione è concentrata poi soprattutto sui numeri. A Como sono certamente attesi, con i primi arrivi già oggi, i 700 tifosi dell’Aek Atene che hanno acquistato i biglietti messi a disposizione per gli ospiti. Quello che più preoccupa sul piano della sicurezza però sono i supporter che hanno deciso di raggiungere l’Italia e il Lario pur sapendo che non potranno assistere alla partita perché non hanno un ticket di accesso allo stadio. Un numero difficile da calcolare naturalmente, ma che potrebbe comprendere alcune centinaia di supporter greci.

Il piano di sicurezza, coordinato dalla questura di Como, è commisurato al livello di allerta. La città sarà dunque blindata e sono 300 gli operatori delle forze dell’ordine che saranno impegnati, già da questa sera a presidiare il capoluogo lariano. Una ripetizione del modello già messo in atto per Como Manchester, evento che si era fortunatamente chiuso senza problemi di ordine pubblico di rilievo, fatta eccezione per la rissa in un bar in piazza Volta tra tifosi che avevano esagerato con l’alcol. Mobilitati oltre 120 poliziotti, con rinforzi da Milano e Torino, che lavoreranno con carabinieri, militari della guardia di finanza e polizia penitenziaria, con il supporto della polizia locale.

Da questa sera e per tutta la giornata di domani, il centro città sarà controllato dalle forze dell’ordine. Gli agenti presidieranno poi il parcheggio di Lazzago e le principali vie di accesso al capoluogo. Previsti posti bi blocco, come accaduto in occasioni precedenti, per fermare eventuali tifosi senza biglietto prima che raggiungano la zona stadio di Como, dove potrebbero creare i maggiori disagi. I supporter greci che non mostreranno un ticket valido saranno bloccati fuori dal centro città fino al termine della partita.