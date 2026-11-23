Torna a riunirsi il consiglio comunale di Como, due sedute oggi e domani in cui all’ordine del giorno figura anche l’aggiornamento del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni anno 2026 e triennio 2026-2028, piano che contiene anche la variazione importante che riguarda il Politeama di Como.

Dopo il terzo tentativo di vendita Palazzo Cernezzi cambia le carte in tavola. Cadono i vincoli sulla destinazione d’uso dello storico teatro di piazza Cacciatori delle Alpi e il futuro proprietario avrà di fatto carta bianca – o quasi – sull’utilizzo dell’immobile a pochi passi dal centro storico, dal lago e dall’area più attrattiva del capoluogo lariano. Risale anche il valore dello stabile, ora stabilito in quasi 4,4 milioni di euro.

Dopo due aste andate entrambe deserte, il cambio di rotta di Palazzo Cernezzi si presenta con un aggiornamento del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni. Il documento, proposto dallo stesso sindaco Alessandro Rapinese e già avallato dalla giunta, approda dunque in Consiglio. La strada però, salvo colpi di scena sembra spianata.

Il Politeama viene stralciato dal piano dei servizi perché, come è emerso dal documento, “è volontà dell’amministrazione alienare il bene ma l’attuale previsione contenuta nel piano dei servizi contribuisce a vincolare eccessivamente gli eventuali acquirenti”.

Stop quindi alle limitazioni sulle possibili destinazioni dell’edificio, che resta comunque tutelato dalla Soprintendenza. Di fatto però, il futuro proprietario non sarà tenuto a mantenere un’attività culturale e in linea con il passato del Politeama, ma potrà trasformare lo storico teatro a suo piacimento.

Dopo il passaggio in consiglio comunale, il terzo bando dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno. Il valore in questo caso sarà superiore anche rispetto al primo dei due tentativi di vendita andati a vuoto. Se la prima base d’asta era stata fissata a 3.820.000 euro, cifra poi ribassata a 3.247.000 euro, ora una perizia aggiornata fissa il nuovo valore dell’immobile a 4.393.000 euro.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di riuscire a vendere anche il Politeama dopo il risultato ottenuto con la Baden Powell, l’ex orfanotrofio di via Tommaso Grossi, aggiudicato per poco più di 7,5 milioni di euro.