Quattro uomini con il passamontagna e le pettorine della guardia di finanza hanno immobilizzato quattro persone su un’auto e hanno preso alcune scatole dal bagagliaio. La scena, segnalata a Novedrate nel febbraio scorso, ha dato il via a un’indagine delle fiamme gialle di Como terminata oggi nell’operazione “Black Car”, che ha portato all’arresto di 17 tra italiani e albanesi considerati i componenti di una banda specializzata in furti negli appartamenti, rapine e spaccio di sostanze stupefacenti. Documentati in poche settimane sette colpi tra le province di Vercelli, Lodi e Milano.

L’intervento camuffato da controllo a Novedrate era stato in realtà una rapina commessa da quattro finti finanzieri che hanno preso di mira un’auto, con quattro persone a bordo, che trasportava un quintale di hashish. Le vittime naturalmente non hanno denunciato quanto subito, ma le indagini avviate dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Como, coordinati dalla procura, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto e di localizzare le auto coinvolte nel parcheggio di un centro commerciale a Lentate sul Seveso, in Brianza. Fermato un primo sospettato, mentre sulla vettura sono stati trovati 31 chilogrammi di cocaina, 2 pistole, di cui una con matricola abrasa; 3 pettorine e 1 paletta segnaletica con la scritta “Guardia di finanza” e un lampeggiante uguale a quello in uso alle forze dell’ordine.

Le indagini sono proseguite su due filoni, quello coordinato dalla procura di Como e un secondo da quella di Monza, scaturito dal sequestro fatto a Limbiate. La doppia inchiesta è terminata oggi con i 17 arresti, in parte ancora da eseguire perché alcuni dei destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare sono risultati irreperibili. Tutti sono accusati a vario titolo di rapina, furto, ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti.

Le fiamme gialle di Como hanno ricostruito sette colpi messi a segno tra maggio e agosto dalla banda, che utilizzava attrezzi per lo scasso, targhe rubate o clonate da applicare sulle vetture usate per i furti, garage in cui riporre la refurtiva. Arrestato anche un uomo evaso dai domiciliari che aveva chiesto appoggio alla banda ed è stato fermato alla stazione Centrale di Milano. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano, Varese, Novara, Lodi e Caserta e l’attività procede per raggiungere gli indagati ancora irreperibili.