Uniti contro la desertificazione commerciale. 12 paesi del lago si mettono insieme e costituiscono il Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale “Primo Bacino del Lario”, un progetto di collaborazione nato per sostenere e valorizzare il commercio di prossimità e le attività locali. Il Distretto, costituito all’inizio del 2026 da dieci amministrazioni – Cernobbio (capofila), Blevio, Brienno, Carate Urio, Lezzeno, Maslianico, Moltrasio, Nesso, Pognana Lario, Torno – si sta ampliando con l’adesione di Laglio e Faggeto Lario, raggiungendo un territorio di oltre 116 km² e una popolazione che supera i 20.000 abitanti. L’obiettivo è chiaro: bisogna trasformare le opportunità sviluppate in ambito turistico in benefici concreti per le attività economiche e per le comunità residenti, salvaguardando i servizi nei paesi e nelle frazioni. Durante la conferenza organizzata a Cernobbio è stato ribadito il valore della sinergia da tutti i comuni presenti ed è stata presentata la Manager del Distretto Jenny Santi, impegnata nel coordinare le iniziative trasversali a supporto delle attività di prossimità e la valorizzazione dell’intero territorio.

Tra le prime azioni mosse e illustrate c’è il bando regionale dedicato ai distretti del commercio: il progetto “Dalle Rive ai Borghi – Strategie di Accessibilità Circolare per il sostegno, la sicurezza, la promozione e la permanenza del commercio di prossimità nel distretto del Primo Bacino del Lario”. Lo scopo è rafforzare la competitività delle imprese locali attraverso una migliore accessibilità territoriale, favorendo la distribuzione dei visitatori tra le aree costiere e i borghi collinari, prolungandone la permanenza e promuovendo una maggiore diffusione della spesa sul territorio. Il progetto prevede, tra le azioni, la mappatura delle attività, il recupero dei percorsi tra costa e borghi, il potenziamento dell’accessibilità intermodale, iniziative per la sicurezza di cittadini e turisti e l’attivazione di uno sportello digitale a supporto di chi desidera avviare nuove attività imprenditoriali, con un’importante ricaduta anche sulle comunità residenti che potranno beneficiare di diversi prodotti e servizi.

Presentato, infine, il concorso “Il mio paese, i suoi negozi, le sue storie”, rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie del territorio distrettuale che saranno invitati ad ideare un logo per il distretto e a scrivere racconti ispirati alle attività commerciali locali, riflettendo così sul ruolo che negozi, botteghe e piccoli esercizi svolgono nella vita quotidiana.

Infine è stata comunicata per il 2027 la realizzazione di un calendario condiviso degli eventi e delle iniziative organizzate nei comuni del Distretto, per far conoscere l’offerta territoriale durante tutto l’anno e contribuire alla destagionalizzazione delle presenze.