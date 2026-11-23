Un weekend da dimenticare per il calcio femminile comasco. Perdono entrambe le squadre lariane: il Como Women cade in casa contro la capolista Roma, il Como 1907 viene rimontato e battuto 4-3 dalla Fiorentina al Viola Park.



In casa contro la Roma il Como Women parte bene e gioca alla pari con la Roma. Ma la capolista, che fin qui ha vinto tutte le otto partite giocate, colpisce al primo affondo vero: al 30′ Thogersen trova il destro vincente, deviato dalla difesa lariana, dopo una bella trama tra Ottey e van Dooren. Le lariane non mollano, spingono fino all’intervallo senza però trovare il pareggio. Nella ripresa sembra cambiare tutto con l’espulsione di Baldi, che lascia la Roma in dieci. Le padrone provano ad approfittarne, ma senza lucidità negli ultimi metri. A chiuderla ci pensa una subentrata: Pilgrim entra al 76′ al posto di Piemonte e sei minuti dopo, su assist di Giugliano, firma il 2-0 con un pallonetto. È già il quarto gol dalla panchina in campionato per la classe 2003. Finisce 0-2. La Roma resta a punteggio pieno e dopo la sosta si giocherà lo scontro diretto con l’Inter.



Copione ancora più amaro a Firenze. Il Como 1907 è sembrato in controllo: Giacinti e Bonfantini, due ex, hanno firmato il doppio vantaggio al 6′ e al 38′. È sembrata fatta, invece è stato solo l’inizio della rimonta viola. Prima dell’intervallo l’autogol di Durante ha riaperto tutto, a inizio ripresa Johansen ha fatto 2-2 e il Como si è smarrito. Tra il 53′ e il 74′ la Fiorentina ha ribaltato tutto con Omarsdottir e Hurtig.

Nel recupero Wullaert ha accorciato su rigore, ma non è bastato: è finita 4-3 per la Viola.

La Fiorentina ha scavalcato le lariane ed è salita al terzo posto a 16 punti, il Como è rimasto a 14 ed è stato superato anche dalla Juventus, ora quinta a 15 dopo il 5-1 in casa della Lazio. Il Como Women è settimo a 8 punti alla pari con Parma e Ternana.