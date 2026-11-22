Sconfitta in trasferta per l’Acqua San Bernardo Cantù, battuta 83-67 da Scafati al PalaMangano nella 9ª giornata di Serie A di basket. I biancoblù di coach Vitucci partono bene e chiudono il primo quarto avanti di 9 punti, grazie soprattutto a Olisevicius, miglior realizzatore canturino con 15 punti, e ai primi canestri in Serie A di Smith. Scafati però rientra nel secondo periodo e all’intervallo Cantù resta avanti di poco, sul 34-30. La partita cambia nel terzo quarto, quando i padroni di casa, trascinati da Moore, autore di 22 punti, mettono la freccia e chiudono avanti di 8 lunghezze, con la tripla allo scadere di Ngouama. Nell’ultimo periodo Scafati allunga fino al +14, Cantù prova a reagire con Moretti e Gravett e torna a -8, ma i campani ristabiliscono subito il vantaggio in doppia cifra e lo gestiscono fino alla sirena.