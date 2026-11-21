Il Sinigaglia si conferma ancora il fortino del Como. Sabato 21 novembre i lariani sono tornati al successo in campionato e hanno superato per 2-0 il Cagliari, avversario determinato che ha giocato bene e ha lottato su ogni pallone fino all’ultimo minuto. Prestazione concreta, quella della squadra di Fabregas, che ha mandato in campo molti giocatori reduci dalle convocazioni con le rispettive nazionali. Gara tutt’altro che scontata, quindi, ma interpretata nel modo migliore dai biancoblù, a segno con 1 rete per tempo.

La partita si è sbloccata al 25′ del primo tempo. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie a Ramon, a segno di testa su cross dalla destra di Couto. Nella prima frazione, però, anche il Cagliari ha avuto le sue occasioni per andare in gol, fallite in particolare da Mendy. E il Como, tra errori degli avversari e recuperi difensivi in extremis, ne ha approfittato per chiudere avanti all’intervallo.

Nella ripresa, invece, i lariani hanno concesso poco agli ospiti e al 56′ hanno trovato il raddoppio, di nuovo di testa. A firmarlo stavolta è stato Da Cunha, ben imbeccato da Couto, già protagonista nel primo gol. Nuova prestazione di alto livello per il capitano biancoblù, rinvigorito ulteriormente dalla trasferta con la Nazionale francese e dalla rinnovata fiducia del commissario tecnico Zidane. La sua rete, di fatto, ha chiuso la partita. Poco prima del fischio finale il Como ha anche sfiorato il terzo gol, prima con la conclusione di Douvikas parata dal portiere Caprile, poi con il tiro di Nico Paz bloccato dai difensori rossoblù. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro Calzavara di Varese ha mandato tutti negli spogliatoi e allo stadio, come sempre, è stata grande festa.

Archiviato il Cagliari, l’attenzione si sposta subito sulla Champions League. Martedì 24 novembre, in serata, sul lago arriva l’Aek Atene. Domenica 29 novembre, poi, il campionato torna con il big match contro la Juventus, di nuovo tra le mura amiche del Sinigaglia.