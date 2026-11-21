Quattro premi, quattro esperienze e quattro impegni diversi. Sono stati consegnati a Villa del Grumello dal Panathlon Club Como i premi Fair Play 2026, un’occasione per celebrare i grandi valori dello sport. Si è svolta questa mattina la cerimonia di premiazione, uno degli appuntamenti più significativi dell’attività del sodalizio lariano, dedicato alla promozione dei valori dello sport, del rispetto, della solidarietà e della lealtà. Storie diverse, ma un unico filo conduttore: lo sport come occasione per favorire una società più giusta e inclusiva.

Una mattinata ricca di testimonianze e riconoscimenti, durante la quale sono stati celebrati atleti, società sportive e istituzioni che, attraverso comportamenti esemplari e iniziative concrete, hanno saputo interpretare i principi più autentici del fair play. Premiate realtà e personalità che si sono distinte per l’impegno e la dedizione ai valori dello sport o che hanno compiuto un gesto particolarmente significativo.

Il premio alla carriera “Antonio Spallino” è stato consegnato a Fabrizio Della Fiori, ex cestista di Cantù e della Nazionale, per la sua carriera sportiva – appunto – e per l’impegno sociale sul territorio. Va al Calcio Menaggio 1920 il premio al gesto “Gabriele Coduri de’ Cartosio”, perché in segno di rispetto verso l’Unione Sportiva Tavernola, colpita dalla tragica scomparsa di un giocatore, ha scelto di non scendere in campo per l’ultima partita della stagione, rinunciando di fatto alla possibilità di ottenere la promozione diretta. All’Associazione Sportiva Oratoriana Alzate Brianza va il premio alla promozione “Filippo Saladanna”. Particolarmente apprezzata l’iniziativa della Scuola Calcio, nella quale tutti i bambini scendono in campo con la maglia numero 4. Una scelta dal forte valore simbolico: nessuna distinzione legata alle capacità tecniche, ma la volontà di affermare che ogni bambino ha gli stessi diritti e le stesse opportunità. Infine, la menzione Fair Play 2026 è stata assegnata al Comitato Regionale Lombardia Figc, per la speciale classifica disciplina basata sul fair play, per valorizzare i comportamenti corretti e il rispetto delle regole.

Alla cerimonia presenti numerose autorità istituzionali e sportive, insieme alla pluricampionessa mondiale di handbike, la comasca Roberta Amadeo, testimonianza concreta di quanto lo sport possa essere motore di inclusione e occasione per superare le difficoltà. Particolarmente significativa, inoltre, la partecipazione dei familiari delle personalità alle quali sono intitolati i premi, che hanno preso parte direttamente alla consegna dei riconoscimenti, contribuendo a mantenere viva la memoria di figure che hanno rappresentato importanti esempi di etica e cultura sportiva.

La cerimonia ha rappresentato un’importante occasione per ribadire che il far play non è importante soltanto nello sport, ma è un vero e proprio stile di vita, fondato sul rispetto delle persone e sulla capacità di riconoscere il valore degli altri. Il Panathlon Club Como rinnova così il proprio impegno nella diffusione dei valori etici dello sport, con particolare attenzione alle giovani generazioni, alle società sportive e a tutte le realtà educative del territorio.