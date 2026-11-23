In una serata da oltre 1000 spettatori paganti al PalaMeda, la Unipol Briantea84 Cantù ha centrato la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite di Serie A, dopo aver vinto anche la Supercoppa. Lo Special Bergamo Sport Montello è stato battuto 76 a 49 dai canturini.

I biancoblù sono partiti subito forte, chiudendo il primo quarto 21-6. Reazione bergamasca nel secondo quarto, chiuso in parità 12-12, ma coach Gomez ha trovato risposte dai cambi e la Unipol ha spinto sull’acceleratore fino al successo.

Miglior realizzatore della serata è stato l’ex Alessandro Sbuelz, con 18 punti e 10 rimbalzi. Per Cantù: Berdun 17 punti, Carossino 16 e Giaretti 13.

“Una bella partita da parte di tutta la squadra – ha detto coach Christian Gomez – Piano piano stiamo trovando la strada giusta, soprattutto partendo dalla difesa. Il nostro pubblico è uno spettacolo unico. Grazie a tutti i tifosi per il sostegno”.

Simone De Maggi ha spiegato: “Bella partita. La classifica non rende giustizia a Bergamo, sapevamo che non sarebbe stata facile. Abbiamo lavorato bene per tenere alta l’intensità e siamo partiti subito forte. Con i cambi siamo entrati tutti pronti, ed è questo che dobbiamo fare sempre. Siamo una squadra lunga e dobbiamo farci trovare pronti. Bello tornare a giocare in casa davanti al nostro pubblico”.

“Sapevamo che sarebbe stata difficile – ha aggiunto Andrea Giaretti – Bergamo ha un ottimo roster. Abbiamo approcciato molto bene, soprattutto in difesa, e la partita si è messa in discesa. Giocare con un PalaMeda così pieno è come giocare in sei, è incredibile. Grazie a tutti, vi aspettiamo alla prossima in casa”.