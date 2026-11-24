Malore fatale per un ciclista di 72 anni che questa mattina, mentre pedalava a Erba, in via don Orione, nella zona di Buccinigo, si è sentito male ed è caduto a terra. Sono stati chiamati subito i soccorsi e sono stati inviati l’ambulanza e l’elicottero del 118. Il 72enne è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Erba ma è purtroppo morto nonostante i tentativi di salvarlo. Accertamenti dei carabinieri, che hanno poi confermato la caduta in seguito al malore che non ha lasciato scampo al 72enne.