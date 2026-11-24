“Denuncia sempre”. La campagna di prevenzione contro la violenza di genere viaggia sugli autobus di Asf Autolinee. Un progetto in collaborazione con l’Arma dei carabinieri di Como e il Comune in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre.

Due mezzi che percorrono le linee extraurbane viaggiano con il manifesto contro la violenza e il messaggio è poi replicato anche con i pendenti posizionati all’interno di tutti gli autobus. “E’ fondamentale insistere sulla cultura della denuncia perché questo ci consente di intervenire con concretezza e rapidità. Mai sottovalutare nei rapporti le situazioni a rischio, già dal primo segnale”, ha sottolineato il colonnello Francesco Falcone, comandante provinciale dei carabinieri di Como, che ha ricordato anche come i militari dell’Arma siano preparati per accogliere e assistere in ogni caso le vittime.

“Questi manifesti possono avere un impatto enorme su un soggetto che sta subendo violenza, perché capisce che non è sola, che capita anche ad altre persone e che c’è un numero che può chiamare in qualsiasi istante per risolvere il problema – ha sottolineato il sindaco Alessandro Rapinese – Questo può salvare realmente vite e potrà capitare che una donna dica “adesso basta” nell’istante in cui vede il messaggio”.

“E’ un onore aderire a queste campagne. La nostra mission è servire il territorio e lo facciamo anche trasmettendo questo messaggio importante in modo capillare – le parole di Massimo Bertazzoli, amministratore delegato di Asf Autolinee – I comportamenti fanno cultura e siamo impegnati in prima persona per veicolare questi messaggi fondamentali e incentivare atteggiamenti positivi, a partire dalla denuncia di situazioni di pericolo. Vogliamo stare accanto a chi vive un disagio e aiutare a trovare la forza di denunciare”.

Il numero di segnalazioni raccolte dai carabinieri è in aumento.