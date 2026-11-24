Violenze sessuali ripetute su un ragazzino di 12 anni che accompagnava, con altri compagni, agli allenamenti di calcio oppure al cinema o a mangiare al fast food dopo le attività sportive. Udienza fissata per il 9 febbraio prossimo per un comasco di 53 anni, agli arresti domiciliari dopo la denuncia dei ragazzini della presunta vittima e la successiva indagine della polizia.

L’esposto è stato presentato dai genitori del 12enne nel febbraio scorso. La coppia aveva avuto sospetti sul comportamento del 53enne, che frequentava la stessa società sportiva con i suoi figli e spesso si metteva a disposizione per portare con la sua auto i ragazzini. Il 12enne, confidandosi con la mamma ha raccontato che l’uomo lo aveva più volte accarezzato sulla coscia e l’inguine, fermandosi poi dopo che lui gli aveva chiesto di smettere.

I genitori hanno deciso di presentare un esposto in questura. Le successive indagini e i riscontri della polizia hanno portato all’arresto del 53enne, ai domiciliari con l’accusa di “aver costretto in più occasioni, tra cinque e dieci, il minore a subire atti sessuali”.

Il sostituto procuratore Giulia Ometto, che coordina l’indagine, ha chiesto il giudizio immediato per l’imputato, alla luce delle testimonianze e degli elementi raccolti durante gli accertamenti seguiti alla denuncia dei genitori della presunta vittima. Giudizio immediato poi disposto dal giudice Massimo Mercaldo, che ha fissato l’udienza per il 9 febbraio prossimo in tribunale a Como.

La presunta vittima e i suoi genitori sono assistiti dai legali Paolo Gatto e Mauro Giovanardi. “In questa delicata vicenda ho svolto personalmente indagini difensive preliminari nell’interesse del minore – sottolinea l’avvocato Gatto – Voglio lanciare un messaggio forte: chi subisce violenza deve denunciare subito, senza paura e senza indugio. Questo vale per gli abusi sui minori, ma anche per la violenza sulle donne. Il silenzio può favorire il ripetersi della violenza. Denunciare significa proteggere se stessi e anche impedire che altre persone diventino vittime”.