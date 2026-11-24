Negozio o albergo, potrebbe essere questo il futuro dell’ex cineteatro Politeama di Como. Nell’aula del consiglio comunale di Como è stato approvato l’aggiornamento del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni anno 2026 e triennio 2026/2028 che vede al centro la variazione che riguarda la struttura, ormai immersa nel degrado, affacciata su piazza Cacciatori della Alpi.

Dopo due tentativi di vendita Palazzo Cernezzi ha cambiato le carte in tavola. Cadono i vincoli sulla destinazione d’uso e il futuro proprietario avrà di fatto carta bianca – o quasi – sull’utilizzo dell’immobile a pochi passi dal centro storico, dal lago e dall’area più attrattiva del capoluogo lariano. Risale anche il valore dello stabile, ora stabilito in quasi 4,4 milioni di euro.



Stop quindi alle limitazioni sulle possibili destinazioni dell’edificio, che resta comunque tutelato dalla Soprintendenza. Di fatto però, il futuro proprietario non sarà tenuto a mantenere un’attività culturale e in linea con il passato del Politeama, ma potrà trasformare lo storico teatro a suo piacimento. E proprio sul cambio di idea il sindaco è stato contestato in aula. Vittorio Nessi, Svolta Civica, ha chiesto cosa sia cambiato dalle dichiarazioni sul tema messe sul programma elettorale al cambio totale di decisione. Il primo cittadino Alessandro Rapinese, ha replicato che i conti devono tornare, la ristrutturazione avrebbe dei costi importanti. “Non posso trascurare scuole, palestre e altro. Questa ci sembra la strada migliore. Le garanzie sono date dalla Soprintendenza. Dal punto di vista pratico – chiarisce – ci toglieremo dai piedi un disastro e lo stabile avrà nuova linfa e, soprattutto, quell’area della città rinascerà. Siamo a una svolta”.

Quindi visto che i vincoli legati alla cultura non hanno dato gli effetti sperati, ora si punta ad un utilizzo commerciale o alberghiero. “A Noto un’ex chiesa oggi è una boutique, li invidio” ha aggiunto Rapinese che chiudendo ha poi detto ai suoi avversari politici: “Se un giorno rientrerete all’interno, magari con una musichetta di sottofondo, e l’immobile non sarà più un posto dimenticato dal Signore, sarà grazie a questa delibera”.