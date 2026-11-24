Tre automobilisti denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza durante i controlli sulle strade del fine settimana. Uno, un 34enne comasco, è stato controllato dopo che aveva provocato un incidente, fortunatamente senza feriti e aveva un tasso alcolemico di 2,12 grammi per litro, oltre il quadruplo rispetto al limite consentito di 0,5. I carabinieri hanno fermato e denunciato anche un 29enne sorpreso al volante con un tasso alcolemico di 1,19 e un 22enne lecchese risultato positivo con valori pari a 0,92 grammi per litro.

L’operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione sulle arterie urbane ed extraurbane effettuato costantemente e in particolare nei fine settimana. Dall’inizio dell’anno sono stati 30 gli automobilisti denunciati per guida in stato di alterazione.