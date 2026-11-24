Il bivacco dello spaccio nascosto nel bosco, i militari che rapidamente si insinuano tra la vegetazione, lo circondano, all’interno erano operativi due uomini bloccati e perquisiti. Scoperti quasi 170 grammi di droga e contanti.

Ieri sera i carabinieri di Cermenate affiancati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno assestato un nuovo, duro colpo alla vendita di sostanze stupefacenti che ha portato due arresti. Si tratta di due marocchini di 39 e 21 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso.

L’operazione è scattata al culmine di uno specifico servizio di osservazione, prevenzione e repressione condotto lungo l’asse della SP 31, al confine tra i comuni di Bregnano e Cadorago, in località Cascina Roncaccio. Muovendosi con rapidità e precisione tra la fitta boscaglia, hanno individuato e circondato un bivacco nascosto tra gli alberi, utilizzato come base operativa.

Sorpresi all’interno del rifugio di fortuna, prima che potessero tentare la fuga, i due uomini sono stati immediatamente bloccati. I Carabinieri hanno scoperto un vasto assortimento di sostanze: in totale 168,9 grammi di droga, suddivisi tra hashish, cocaina ed eroina, pronti per soddisfare le diverse richieste degli acquirenti. Sono stati, inoltre, sequestrati 1.350 euro in contanti — considerati l’incasso dell’attività di spaccio —, cinque telefoni cellulari utilizzati per mantenere i contatti con i clienti e tutto il materiale necessario per la pesatura e il confezionamento delle singole dosi.

Il blitz di Cascina Roncaccio – spiegano i carabinieri – si inserisce in una più ampia e incessante offensiva contro il fenomeno dello spaccio nei boschi portata avanti dall’Arma comasca. Dall’inizio dell’anno, infatti, i servizi straordinari in queste aree hanno già consentito di arrestare 17 persone, un risultato significativo a cui si sommano – viene precisato – gli ulteriori arresti eseguiti autonomamente dai Carabinieri delle Stazioni territoriali nel corso delle quotidiane attività di presidio e bonifica delle aree verdi.