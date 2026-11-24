Con l’accensione dell’albero in piazza Duomo sabato 28 novembre alle 18, accompagnata dalla musica del Conservatorio di Como, si darà il via alla rassegna di eventi natalizi del Comune “Como…che incanto! Natale a Como”, che proseguirà fino al 6 gennaio. Ai tradizionali mercatini, alla pista di pattinaggio, alla giostra dei cavallini, alle proiezioni artistiche sui monumenti della città, si aggiungeranno decine di eventi. Torneranno anche la filodiffusione e le parate.

Il 28 e 29 novembre si inizierà con una degustazioni di panettoni nel Salone del Broletto, a ingresso gratuito, a cura dell’Associazione Pasticcerie Lariane.

Grazie alla collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, si animeranno i negozi della città con esibizioni musicali, parate e una mostra diffusa in collaborazione con il Museo del Cavallo Giocattolo.

Il Teatro dei Burattini di Como proporrà una serie di laboratori e spettacoli in San Pietro in Atrio dedicati a bambini e famiglie, con ingresso libero e prenotazione su Eventbrite.

Non mancherà il concerto di Natale a cura della Filarmonica cittadina Alessandro Volta, il 22 dicembre alle 18 al Centro Cardinal Ferrari, e il tradizionale spettacolo pirotecnico del 31 dicembre sul Lungolago. Anche quest’anno sarà messa a disposizione nei weekend, il 7 e 8 dicembre e il 6 gennaio, la navetta “ASF 4 XMAS”, un autobus elettrico che percorrerà il perimetro delle mura. E’ possibile trovare tutti i dettagli degli eventi sul sito nataleacomo.it.