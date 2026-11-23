Quarto in Champions League con 9 punti in 4 partite e 19 gol segnati, il Como di Fabregas è la sorpresa d’Europa e arriva al Sinigaglia dopo il 9-1 al Lens. I lariani martedì alle 21 attendono l’Aek Atene allo stadio Sinigaglia. I greci di Nikolic sono solo 29esimi con 3 punti, con una sola vittoria all’esordio col Lask e poi tre sconfitte di fila: per loro a Como è quasi un’ultima chiamata. Per questo mister Cesc Fabregas invita a non sottovalutare gli avversari. “L’Aek è una squadra aggressiva, molto fisica, che ha saputo dare fastidio a molte grandi. Non ci sono partite facili. Abbiamo ancora problemi di infortuni, dobbiamo gestire la situazione con le forze che abbiamo a disposizione. Per noi le aspettative sono sempre le stesse. Siamo in un percorso di crescita, ma soprattutto teniamo a non perdere la nostra identità. È questo che ci interessa”.

Il Como andrà in campo con la sua identità, ha appunto specificato Fabregas, che – ha aggiunto – è lo stesso atteggiamento del Frosinone contro il Milan. “Andiamo avanti con le nostre idee, come ha fatto Alvini domenica scorsa. La mentalità è la stessa. Non è il 5-1 a cancellare il lavoro fatto. Voglio continuare a sentire che Alvini è un grandissimo allenatore, perché porta identità e coraggio. Quando perdi sei scarso, quando vinci sei un fenomeno. Serve equilibrio”.