Da un punto di vista strettamente legato alla cronaca, e non allo sport, la partita con l’Aek Atene poteva essere tra le meno auspicabili.

La tifoseria dell’Aek è considerata tra le più violente, calde, identitarie e definita “la più pericolosa in Europa”. E non si tratta di singoli episodi ma di una storia caratterizzata da una lunga serie di scontri fra gruppi organizzati. Una tifoseria che si definisce antifascista ed è legata, con questo ideale politico, a quella del Livorno, storicamente ostile rispetto a quella del Como.

L’episodio peggiore è del 7 agosto 2023. Negli incidenti fuori dallo stadio dell’Aek con i tifosi della Dinamo Zagabria venne accoltellato e ucciso il greco 29enne Michalis Katsouris. Si registrarono altri 8 feriti e 105 arresti, quasi tutti croati. La indagini hanno comunque appurato che gli ultras dell’Aek erano sul posto in assetto da scontro, con caschi, guanti e mazze, e che lo scontro era in parte atteso e concordato.

Con gli italiani è difficile contare tutti gli scontri del passato, recente o più lontano. Nel 2022 i tifosi di basket di Reggio Emilia furono aggrediti e picchiati al loro ingresso nel palazzetto dell’Aek. Nel 2017, gli scontri furono in metropolitana ad Atene, con 9 sostenitori del Milan feriti.

Botte nei pressi dello stadio di San Siro, nel 2002, prima della gara tra l’Inter e la squadra della capitale greca. Più recentemente, nel 2025, i fan dell’Aek Atene a Firenze hanno smontato i bagni e hanno iniziato a tirare mattoni e altro materiale ai tifosi della Viola. E’ dovuta intervenire la polizia in assetto antisommossa.

Tornando a gare con altre squadre europee, come detto i precedenti sono innumerevoli. Nel 2018, prima di Ajax-Atene partirono fumogeni, petardi e una bottiglia molotov lanciata verso il settore Ajax. Fiamme sulla tribuna, 6 tifosi Ajax e 3 poliziotti finiti in ospedale.

A Brighton, in Inghilterra, nel 2023 a fine partita i sostenitori dell’Aek si rifiutarono di lasciare lo stadio e iniziarono a lanciare oggetti. La polizia li fece uscire lanciando lacrimogeni.

In Grecia, nel 2013, in una gara decisiva per la salvezza i gialloneri fecero una invasione di campo dopo la rete degli avversari: gara sospesa e penalizzazione di punti con conseguente retrocessione in serie B per l’Aek, che aveva ancora qualche speranza di salvarsi.

Nel 2015 altra invasione di campo durante una gara di Coppa contro l’Olympiakos, con sconfitta a tavolino, ovvia eliminazione e il weekend successivo tutte le gare del campionato greco a porte chiuse.

Senza andare troppo lontani dieci giorni fa, davanti alla Corte d’Appello di Atene circa 20 tifosi dell’Aek hanno attaccato in un bar i fan del Panionios, lanciando caschi e sedie. 11 fermi. L’episodio è avvenuto proprio mentre in tribunale si discuteva un vecchio processo con imputati sostenitori gialloneri.