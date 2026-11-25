“La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne richiama il dovere di ricordare tutte le donne a cui la violenza ha tolto la vita, la libertà, la voce e gli affetti. Per noi, oggi, questo pensiero ha il volto di Ramona: madre, figlia e sorella amata, uccisa e sottratta per sempre alla sua bambina, alla sua famiglia e al futuro che le apparteneva”.

Manuela e Milena, mamma e sorella di Ramona Rinaldi, fanno sentire la loro voce nella Giornata contro la violenza sulle donne, pochi giorni dopo la confessione shock del marito Daniele Re, che in aula in tribunale a Como ha confessato di aver ucciso la compagna nel processo che lo vede unico imputato con l’accusa di omicidio.

“Sentire Daniele Re dire “sono colpevole” non ci ha dato sollievo. Non aspettavamo quella frase per sapere la verità. La conoscevamo già nel dolore, nell’assenza di Ramona, nel vuoto lasciato a sua figlia e alla nostra famiglia”, dicono le due donne. “Quella confessione non chiude nulla. Aggiunge dolore. E lo aggiunge soprattutto quando prova a chiamare “abbraccio” ciò che per noi è stato l’ultimo gesto di violenza contro Ramona – prosegue la lettera – Un abbraccio non toglie il respiro. Un abbraccio non lascia una figlia senza madre. Un abbraccio non cancella una vita. Usare quella parola significa ferirci ancora, perché tenta di coprire con una parola dolce un atto che per noi resta inaccettabile e devastante”.

“Ramona non può più parlare. Non può raccontare cosa ha provato, se ha capito, se ha avuto paura, se è stata sorpresa proprio da un gesto che avrebbe dovuto essere di vicinanza e non di morte – scrivono mamma e sorella – Per questo oggi sentiamo il dovere di parlare noi: per lei, per sua figlia, per la sua memoria. Le scuse non ci bastano. La confessione non ci consola. L’unica cosa che chiediamo è che la verità non venga addolcita, non venga mascherata, non venga raccontata con parole che appartengono all’amore, quando qui l’amore è stato tradito nel modo più irreparabile. Ramona era una madre, una figlia, una sorella. Era vita. Nessuna dichiarazione dell’imputato potrà mai restituirla a chi la amava, né cancellare ciò che è accaduto: una vita spezzata dalla violenza, quello che per noi ha un nome preciso, femminicidio”.

“Il nostro pensiero va a Ramona e, insieme a lei, a tutte le donne a cui la violenza ha tolto la vita, la libertà, la voce e gli affetti – concludono Manuela e Milena – Lo diciamo senza retorica: per noi questa non è una ricorrenza, è una ferita aperta. La violenza contro le donne non è un concetto, non è una statistica, non è una parola da pronunciare una volta all’anno. Per noi ha il volto di Ramona, della sua assenza, della sua bambina privata per sempre della madre”.