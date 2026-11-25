Approvazione anche dalla Corte dei Conti e altro passo avanti nell’iter per la realizzazione del commissariato della polizia di Stato a Cantù, che dovrebbe essere attivato il prossimo anno nella ex sede della polizia locale in via Vittorio Veneto.

Si è concluso positivamente il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sulla convenzione tra il Comune di Cantù e il ministero dell’Interno. La registrazione del documento è un passaggio determinante per proseguire l’intervento e procedere con la fase progettuale. “Il via libera della Corte dei Conti è un passaggio fondamentale che ci consente di proseguire concretamente verso la realizzazione del nuovo commissariato – dichiara Alice Galbiati, sindaca di Cantù – Dopo la sottoscrizione della convenzione con il ministero dell’Interno, superiamo un ulteriore snodo amministrativo. È un risultato significativo, frutto di un percorso complesso che abbiamo seguito con attenzione e determinazione”. “Il commissariato è un investimento strategico per la sicurezza di Cantù e del territorio – aggiunge Galbiati – che contribuirà a rafforzare la presenza dello Stato, le attività di prevenzione e controllo e l’accessibilità dei servizi ai cittadini. Continueremo a lavorare affinché questo importante presidio possa diventare operativo quanto prima”. “Compiamo un altro decisivo e concreto passo avanti – sottolinea il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – Un passaggio fondamentale grazie al quale l’accordo entra ufficialmente in vigore e si possono avviare le attività del cantiere che trasformerà l’immobile di via Vittorio Veneto in un presidio di sicurezza e legalità per oltre 29 comuni, con una ricaduta importante per il controllo del territorio, la prevenzione e il coordinamento tra le varie forze di polizia”.

La convenzione sottoscritta lo scorso ottobre definisce gli impegni delle due amministrazioni. Previsto un investimento di circa 1,8 milioni di euro, di cui 500mila euro stanziati dal Comune e la restante somma dal ministero dell’Interno. L’amministrazione comunale sarà stazione appaltante e si occuperà della progettazione, delle procedure di affidamento, dell’esecuzione dei lavori e del collaudo. Una volta completati gli interventi, è previsto il trasferimento a titolo non oneroso allo Stato dell’immobile per 99 anni.

Il commissariato potrà contare su circa 3.200 metri quadrati. Il progetto prevede 34 postazioni di lavoro e un alloggio con 8 posti letto, oltre a uffici, spazi per l’accoglienza dei cittadini, ambienti operativi e locali di servizio. Gli interventi comprenderanno anche l’adeguamento degli impianti e delle dotazioni tecnologiche, la sistemazione delle coperture e la riqualificazione degli spazi esterni.