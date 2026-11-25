Arthur Antunes Coimbra, in arte Zico, leggenda del Flamengo, dell’Udinese e della Seleção, uno dei più grandi 10 della storia del calcio, ha scelto Como per un viaggio speciale insieme a sua moglie Sandra.

E lo ha raccontato lui stesso su Instagram, con un carosello di foto che è già diventato virale: 40mila like, centinaia di commenti da tutto il mondo, tutti con lo stesso coro: “Rei”, “Ídolo”, “Galinho”.

Negli scatti c’è la Como più amata: la città, il lungolago, la funicolare e i giardini di Villa d’Este. E c’è lui, davanti allo stadio Giuseppe Sinigaglia, con quel sorriso che chi ama il calcio conosce da una vita.

Ma è la frase che ha scritto a fare davvero la differenza: “Nella vita di un atleta, molti immaginano che si riescano a vedere tanti posti fantastici; in realtà, spesso non si vede altro che l’aeroporto, l’hotel e lo stadio. Ultimamente, durante i miei viaggi in Giappone, ho visitato alcuni luoghi – che consiglio vivamente – in cui un tempo ho giocato e che, nel frattempo, sono diventati importanti attrazioni turistiche. In Italia, la città di Como è oggi una delle mete più visitate e merita davvero di essere scoperta. Io e Sandra ne abbiamo approfittato al massimo”.

Parole semplici, ma pesantissime, se a dirle è uno che di stadi, di aeroporti e di hotel ne ha visti centinaia in tutta la carriera. Zico, che ha giocato in Brasile, in Italia con l’Udinese, in Giappone dove è diventato un’icona, che ha allenato la nazionale giapponese, che è stato a Kashima, a Tokyo, a Rio, a Maracanã, dice che Como merita davvero di essere scoperta.



Zico allo stadio Sinigaglia ha giocato in una occasione: era il 14 ottobre del 1984 in Como-Udinese 2-0. Su punizione colpì un palo. Il grande giocatore brasiliano disputata anche la gara di ritorno in Friuli, terminata 4-1 per i bianconeri.