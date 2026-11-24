Un Aek Atene tenace, che fino all’ultimo non si è arreso. Ma, pur faticando, il Como ha conquistato l’ennesima vittoria in Champions League. Allo stadio Sinigaglia i biancoblù si sono imposti per 1-0. La rete decisiva è stata di Milla al 57′. Una bellissima conclusione dal limite dell’area su assist di Baturina.

I lariani in precedenza avevano fallito un rigore con Da Cunha e avevano sofferto il gioco arcigno degli avversari, pronti a chiudere tutti gli spazi e a interrompere le trame di gioco dei padroni di casa.

Ma i biancoblù hanno avuto il merito di crederci e di tenere duro nei momenti più difficili. E alla fine sono arrivati tre punti preziosi.

Un successo che si aggiunge a quelli contro Lipsia, Manchester United e Lens, con la squadra di Fabregas che nella classifica di Champions sale a 12 punti. Como momentaneamente terzo in classifica generale alle spalle di Real Madrid (15 punti), Psg (12, ma con migliore differenza reti) e davanti al Betis Siviglia (pure a 12, con peggiore differenza reti)