Dall’asilo Sant’Elia allo stadio Sinigaglia, passando per il Politeama e per una lunga serie di altri temi amministrativi che sono al centro dello scontro tra maggioranza e opposizione. Botta e risposta infuocato ieri sera nell’aula del consiglio comunale tra Vittorio Nessi, Svolta Civica, e il sindaco Alessandro Rapinese. Il primo ha puntato il dito contro le scelte dell’’amministrazione in particolare sul coinvolgimento dei privati. “L’amministrazione ha abdicato totalmente alle proprie funzioni delegando ai partenariati pubblico privati il futuro della città” accusa il consigliere di opposizione. “Basta fregnacce, sono ricostruzioni faziose e non abdichiamo a nulla” replica il primo cittadino. La miccia che ha fatto scattare l’acceso battibecco, terminato con l’uscita dall’aula di Svolta Civica e Pd, è l’inserimento dell’Asilo Sant’Elia tra i possibili partenariati per poter intervenire sull’edificio, recuperarlo, valorizzarlo. Il Fai – con il quale il Comune collabora da tempo – sembra essere un candidato.

L’assessore Alberto Fontana ha esposto le motivazioni che hanno portato la giunta ad intraprendere questo percorso e Rapinese ha difeso la scelta: “Le opposizioni ci hanno fatto due orecchie così sul Razionalismo e poi quando siamo entrati la prima volta al Sant’Elia era ridotto a discarica, lo abbiamo ripulito e ora vogliamo rilanciarlo”. Dure le critiche di Nessi: “Dopo 4 anni e mezzo si mette l’Asilo in un calderone di 37 partenariati mai conclusi. La proposta del FAI ad oggi è zero, chiede solo di vedere le carte”. Fontana ha poi concluso, rassicurando: “Apriamo ai privati ma l’ultima parola sarà sempre del Comune”.

Lo scontro è andato avanti per buona parte della seduta. Tra le richieste di Nessi e le mancate risposte del sindaco che ha più volte rivolto al consigliere osservazioni sulla non pertinenza dei suoi interventi. Le domande poste riguardavano altri PPP come il punto unico di cottura o il campo da rugby di via Belvedere e chiedevano conto anche di alcune questioni legate alla sosta e ai parcheggi.

Nel finale di serata poi è stata discussa l’interrogazione dello scorso 28 settembre, sempre del consigliere di Svolta Civica, in merito alla proposta progettuale per la riqualificazione dello stadio “Sinigaglia” in cui chiedeva di fare il punto della situazione. Rapinese ha riepilogato le fasi precedenti e poi ha assicurato che appena la pratica sarà pronta convocherà la giunta “e via, lo stadio sarà fatto per sempre” ha concluso. E qui la contro-rivelazione di Nessi in chiusura che – dopo un accesso agli atti – ha spiegato: “Il Como ha protocollato il 10 novembre in Comune il nuovo progetto dello Stadio Sinigaglia”. Dopo questa informazione l’ultimo affondo al sindaco. “che lei faccia finta di non sapere non depone a suo favore”.