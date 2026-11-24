Città blindata per la partita tra Como e Aek Atene. Complici i consueti provvedimenti viabilistici legati alla sfida di Champions e le limitazioni in programma in città, all’orario di punta – in concomitanza con le uscite dal posto di lavoro – traffico paralizzato a Como. Lunghi serpentoni d’auto già dal tardo pomeriggio in particolare lungo viale Innocenzo, punto di snodo per chi si muove in città, sia per chi si dirige verso il centro di Como (e lo stadio, appunto) sia per chi si sposta in direzione opposta. Tutto fermo anche tra via Italia Libera e via Gramsci e lunghe code anche in via Sant’Abbondio, per chi cercava di immettersi in viale Innocenzo e viale Roosevelt. Disagi anche sulla Napoleona, altra principale arteria per la viabilità comasca, per chi si muove verso il centro città e per chi si dirige invece verso Camerlata, l’autostrada e la Canturina.