Ricatto a luci rosse, arrestata dai carabinieri una donna romena di 30 anni residente nel Comasco, accusata di estorsione. Avrebbe chiesto denaro a un uomo con il quale aveva avuto una relazione, minacciandolo se non avesse pagato di rivelare alla moglie dei loro incontri.

La donna è stata fermata e arrestata ad Arosio. Secondo le prime ricostruzioni la presunta vittima, un 53enne comasco, avrebbe avuto uno o più incontri con la 30enne, che avrebbe poi iniziato a chiedergli denaro in cambio del silenzio. Diversamente, avrebbe dato alla moglie dell’uomo immagini e informazioni sul loro rapporto.

Inizialmente, il 53enne avrebbe versato una prima somma di denaro alla 30enne salvo poi, alla richiesta successiva, rivolgersi ai carabinieri per denunciare la situazione. I militari del nucleo operativo e radiomobile dell’Arma di Como, raccolte le informazioni sono subito passati all’azione.

Come indicatogli dai carabinieri, il 53enne ha fissato un appuntamento con la donna dicendole di essere pronto a consegnarle il denaro richiesto. All’incontro, fissato ad Arosio, erano presenti anche i militari dell’Arma, che sono intervenuti nel momento in cui la 30enne stava incassando il denaro. La donna, come disposto dal magistrato Davide Li Volti, è stata arrestata con l’accusa di estorsione e processata oggi con rito direttissimo. Ha chiesto i termini a difesa ed è stata rimessa in libertà con l’obbligo di firma in attesa della prossima udienza.