“L’interesse prevalente è quello alla realizzazione dei lavori di riqualificazione di piazza De Gasperi”. Il Tar respinge la richiesta dei commercianti di sospendere il cantiere avviato dal Comune per la riqualificazione dell’area di viale Geno. Il tribunale amministrativo della Lombardia accoglie la linea di Palazzo Cernezzi e respinge la domanda di sospensiva.

Il Tar aveva accolto la richiesta di sospensiva urgente, fissando poi l’udienza per la giornata di ieri. Oggi la decisione della quarta sezione, con l’ordinanza firmata dal presidente Maria Ada Russo e dall’estensore Silvia Cattaneo che, nel braccio di ferro tra commercianti e Comune assegna la vittoria a Palazzo Cernezzi.

I lavori di riqualificazione di viale Geno sono stati avviati a metà settembre e prevedono più step successivi. Palazzo Cernezzi ha disposto la decadenza della concessione per l’occupazione del suolo pubblico per i locali che hanno i tavolini su piazza De Gasperi il 13 novembre, per procedere poi con la seconda fase del cantiere. Contro questo provvedimento tre esercenti, assistiti dall’avvocato Elisabetta Di Matteo, hanno presentato un ricorso al Tar, che è stato però respinto.

“Appare rientrare tra le facoltà dell’amministrazione comunale quella di regolamentare la durata di una concessione al fine di attuare una diversa organizzazione degli spazi pubblici – si legge nell’ordinanza del Tar – Non può ritenersi sussistente il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, potendo comunque l’attività di ristorazione essere proseguita all’interno dei propri locali”. Quindi la considerazione finale: “Nella comparazione dei contrapposti interessi è prevalente quello della realizzazione dei lavori di riqualificazione di piazza De Gasperi”.

La riqualificazione di viale Geno comporterà un investimento di un milione di euro. Prevede la progressiva riduzione del traffico, più spazi pedonali e una netta riduzione di tavolini di bar e ristoranti. La seconda fase dei lavori, prevista da metà novembre, potrebbe ora partire, anche se dal Comune non sono al momento arrivate indicazioni né commenti.

In due giorni, è la seconda causa vinta al Tar per Palazzo Cernezzi, che ieri ha ottenuto la vittoria nella contesa con Brunate per il Faro Voltiano.