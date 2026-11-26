Coinvolto in un incidente a Fenegrò il 28 ottobre dello scorso anno, il portiere dell’Inter Josep Martinez è pronto a patteggiare un anno, con la sospensione della pena. Il calciatore, alla guida di un suv Byd elettrico, aveva investito un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, che si spostava su una carrozzina elettrica. Un impatto purtroppo fatale per l’anziano, morto per le ferite riportate nello scontro.

La procura di Como, nell’avviso di conclusione indagini inviato al portiere dell’Inter, ha previsto il patteggiamento, come chiesto tramite il suo legale dal calciatore, a un anno, con la sospensione condizionale della pena e il risarcimento del danno, già avvenuto.

L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Giulia Ometto, che ha dato l’assenso al patteggiamento. Il giudice Maria Elisabetta De Benedetto dovrà poi fissare l’udienza nella quale dovrà pronunciarsi e definire la sentenza.

Il 28 ottobre scorso, Josep Martinez stava andando in auto all’allenamento quando è avvenuto l’incidente sulla provinciale a Fenegrò. Paolo Saibene, secondo quanto ricostruito nelle indagini disposte dalla procura, avrebbe sbandato con la carrozzina, invadendo la corsia opposta di marcia. Il portiere viaggiava, secondo quanto accertato dai periti a una velocità di poco superiore al limite consentito. Martinez non era riuscito a evitare l’impatto. Per l’accusa però avrebbe potuto accorgersi del movimento repentino della carrozzina e dell’imminente pericolo. L’accusa gli ha contestato l’omicidio stradale senza aggravanti e con il riconoscimento delle sole attenuanti generiche. Il patteggiamento a un anno tiene conto anche del fatto che il giocatore è incensurato e del risarcimento del danno.

Il portiere nerazzurro, illeso ma sotto shock dopo l’incidente era stato assistito dal medico e dallo psicologo dell’Inter.