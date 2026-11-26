Il taglio del nastro avrebbe dovuto essere, secondo quanto previsto inizialmente, entro i primi mesi del 2027, ma ad oggi probabilmente non sarà così. Stiamo parlando del nuovo punto unico di cottura di Como, che dovrà essere realizzato nell’area dismessa di via Somigliana. Il sindaco Alessandro Rapinese ha fatto il punto sull’iter del progetto.

“Sta andando avanti – ha spiegato Rapinese – La procedura di partenariato pubblico-privato è chiusa, è semplicemente una questione edilizia che stiamo risolvendo, manca pochissimo. Come tutto, necessita dei propri tempi e poi partirà e servirà le nostre scuole e tutta l’utenza cittadina per decenni”.

Per la realizzazione del punto unico di cottura sono previsti più di 8 milioni di investimento. L’edificio riqualificherà la zona e, soprattutto, permetterà di preparare gli oltre 5mila pasti per scuole, anziani e disabili, direttamente in città per poi consegnarli nei diversi istituti. L’azienda Euroristorazione Srl, che ha sede a Garbagnate Milanese, da dove attualmente parte la distribuzione del cibo, ha vinto la gara europea, costruirà il centro e gestirà interamente il servizio, che è stato esternalizzato. Il valore complessivo della concessione ventennale è di 93 milioni.

Il centro unico di cottura, come annunciato nel settembre 2025, si inserisce in uno spazio di 5mila metri quadrati e avrà una superficie di 2mila metri quadrati. Una struttura nel segno della sostenibilità. Seguirà criteri di efficienza energetica e si doterà di mezzi elettrici per il trasporto dei pasti in città.