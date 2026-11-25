I giudici del Tar della Lombardia danno definitivamente ragione a Como sul Faro Voltiano. Brunate aveva già riconsegnato le chiavi del monumento a Palazzo Cernezzi lo scorso aprile dopo la sospensiva. L’udienza di merito era fissata per il 13 ottobre e ora è arrivata la decisione.

Il Faro è da tempo al centro di una complessa contesa tra il Comune di Como, che ne è proprietario e il municipio di Brunate, che invece è proprietario del terreno sui cui sorge lo stesso faro. La convenzione tra le due amministrazioni che affidava a Brunate la gestione del faro è scaduta e non è stata rinnovata. Brunate ha quindi revocato la concessione gratuita a Como del terreno, che avrebbe avuto invece scadenza naturale nel 2033. Subito si era passati alle vie legali, con il ricorso presentato al Tar dal Comune di Como.

E ora i giudici – da quanto si apprende – nel dare ragione a Palazzo Cernezzi annullano la revoca della concessione del terreno. C’è poi il capitolo conti che sembra aprire ad una ulteriore mossa legale di Como per recuperare gli utili. Non è detto, dunque, che sia finita qui.

Dopo il pronunciamento resta ora il nodo della riapertura del monumento il prossimo anno in vista del bicentenario della morte di Alessandro Volta. Il giorno della riconsegna della chiavi – la scorsa primavera – il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, aveva ribadito l’obiettivo del Comune e cioè la piena fruizione del bene di straordinario valore.

Il faro – è noto – presenta problemi di degrado crepe, parti scrostate e annerite. I segni del tempo e dei vandali sono, purtroppo, evidenti.