La Pallacanestro Cantù ha presentato questa mattina il nuovo capo allenatore, lo sloveno Jurij Zdovc, arrivato al posto di Francesco Vitucci.

Al suo fianco il presidente Roberto Allievi e il general manager Simone Giofrè.

“In tanti mi hanno detto che è una sfida difficile, ma ho deciso di accettarla – ha spiegato il coach – Non voglio fare proclami perché alle parole preferisco il lavoro, quello su cui ci dobbiamo concentrare in vista del prossimo impegno contro Varese. Già mi hanno spiegato che qui è una partita molto sentita”.

Sloveno, nato nel 1966, leggenda del basket europeo, Zdovc è membro della Fiba Hall of Fame dal 2020.

Ora la sua sfida si chiama Pallacanestro Cantù. Zdvoc è chiamato ad una impresa, far rialzare la testa ad una squadra che finora ha perso tutte le partite ed è ultima in classifica. La prima sua partita alla guida dei brianzoli il 6 dicembre contro Varese.

Intanto il club brianzolo ha annunciato un nuovo acquisto: in Brianza arriva Kendal Lee Coleman, centro americano di 204 cm per 104 kg, nato il 21 agosto del 2002 a Shreveport in Louisiana. Coleman approda per la prima volta in Italia. Nel corso della passata stagione e fino a pochi giorni fa ha giocato nel campionato greco e in Bcl, con il Promitheas Patrasso.