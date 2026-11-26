Il sindaco di Menaggio, Michele Spaggiari, nominato consigliere del Direttivo nazionale di Federbim, la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano.

L’assemblea ordinaria di FederBIM ha eletto Michele Bontempelli alla guida della Federazione per il quinquennio 2026-2031. La proposta di Bontempelli, che ha chiesto al sindaco di Menaggio la disponibilità a candidarsi come consigliere del direttivo nazionale di Federbim, si è concretizzata con l’elezione a Roma nel corso dell’assemblea nazionale.

“Un importante attestato di fiducia e un riconoscimento per il lavoro svolto in questi sette anni come presidente del Bacino Imbrifero Montano Lago di Como, Brembo e Serio, che mi spinge con ancora maggiore impegno a rappresentare le esigenze, le peculiarità e le opportunità del nostro territorio anche a livello nazionale”, ha commentato Spaggiari. “Un traguardo importante – ha aggiunto – che non segna l’arrivo, ma una tappa fondamentale del percorso di crescita del consorzio“.

Insieme al nuovo presidente è stato rinnovato anche il consiglio direttivo, che lo affiancherà nel percorso dei prossimi cinque anni, composto da Vittorio Stefano Anglesio (Aosta), Fernando Baruffi (Sondrio), Michele Benedetti (Udine), Giovanni Boitano (Genova), Igor Alessandro Bonino (Torino), Luigi Contisciani (Ascoli Piceno), Cristina Da Soller (Treviso), Marco Di Nicola (Teramo), Wilhelm Mathias Klotz (Bolzano), Giorgio Marchetti (Trento), Franco Rancan (Verona) e, appunto, Michele Spaggiari.

Obiettivo del nuovo mandato la tutela e lo sviluppo delle terre alte, nonché la volontà di rafforzare il ruolo di FederBIM come punto di riferimento per i Consorzi BIM e per i territori montani del nostro Paese.