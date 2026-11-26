Torna il tradizionale spettacolo pirotecnico del Capodanno a Como: mentre il Comune ufficializza il programma di eventi fissati in città in occasione delle festività natalizie, dalle carte di Palazzo Cernezzi arriva anche la conferma che riguarda la notte di San Silvestro. Come di consueto, quindi, anche il prossimo 31 dicembre – per salutare l’anno che se ne va e accogliere quello nuovo – a Como sono attesi i fuochi d’artificio sul Lago, che illumineranno il Lario di luci e colori. Uno spettacolo che si può ammirare sia da piazza Cavour sia dai Giardini a Lago, ma anche pochi passi più in là, spostandosi in viale Geno.

In attesa di conoscere le limitazioni al traffico, con alcune strade del centro inevitabilmente chiuse per consentire i festeggiamenti, e le ordinanze della polizia locale per trascorrere una serata in sicurezza, il Comune di Como ha pubblicato l’istanza di concessione demaniale temporanea per il posizionamento dell’apposita zattera per lo spettacolo pirotecnico nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, dalle 20 alle 2. Per consentire l’allestimento, Palazzo Cernezzi deve garantire la concessione nella zona portuale, antistante la Diga Foranea, da dove partiranno i famosi fuochi d’artificio del Capodanno comasco. Lo spettacolo anche quest’anno durerà 25 minuti. Dopo la pubblicazione dell’istanza, le eventuali osservazioni potranno essere presentate entro 5 all’Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Como. Resta da capire, quindi, chi sarà l’operatore che si occuperà dello spettacolo, ma quel che è certo è che anche quest’anno il Capodanno a Como sarà all’insegna di luci e colori.