Un infermiere ferito e danni a una porta. Ennesimo episodio di violenza al pronto soccorso del Sant’Anna di San Fermo e intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno arrestato una paziente di 27 anni, cittadina argentina senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine, accusata di lesioni personali a un operatore sanitario e danneggiamento.

La donna era nel reparto di emergenza in attesa di una visita ed era probabilmente in stato di alterazione psicofisica. Improvvisamente avrebbe dato in escandescenze, scagliandosi contro un infermiere e danneggiando una porta. Il personale del pronto soccorso ha attivato il pulsante rosso del sistema di allarme antiaggressione.

I carabinieri, ricevuta la segnalazione dell’allarme sono intervenuti rapidamente al Sant’Anna. La donna è stata bloccata. L’infermiere, medicato dai colleghi ha una prognosi di 15 giorni. Portata in caserma, al termine degli accertamenti la donna è stata arrestata.

“Piena solidarietà e vicinanza all’infermiere vittima della grave aggressione – dice in una nota il coordinatore delle rappresentanze sindacali unitarie del Sant’Anna Massimo Coppia – Chi lavora quotidianamente per garantire la salute dei cittadini non può essere esposto al rischio di subire violenze e aggressioni durante il servizio. Chiediamo un confronto urgente con la direzione per individuare ulteriori misure di tutela del personale, affinché episodi simili non abbiano più a ripetersi”.

“Proteggere chi lavora nei luoghi di cura significa anche proteggere la relazione con i cittadini e la qualità dell’assistenza – evidenzia Luca Stucchi, direttore generale dell’Asst Lariana – Per questo abbiamo introdotto misure come l’attivazione del pulsante rosso, l’aumento del numero degli addetti della vigilanza, corsi di formazione dedicati, la Carta dei valori condivisi per la prevenzione diffusa di qualunque forma di violenza ai danni del personale operante in ambito sanitario”.