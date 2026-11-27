Inaugurato questa mattina in via Pessina a Como l’ex Palazzo Uli (Unione fascista dei Lavoratori dell’Industria) riqualificato grazie a un finanziamento di Regione Lombardia. L’edificio razionalista rappresenta un punto di incontro tra tutela del patrimonio architettonico e funzione pubblica. La cerimonia ha segnato simbolicamente la restituzione alla città di un luogo storico.
L’edificio rimane la sede di Ats Insubria, ma il direttore generale Salvatore Gioia ha detto di essere aperto a nuove proposte per ampliarne l’utilizzo.