Sequestri di immobili e conti per oltre un milione di euro dopo l’operazione della polizia di Como Hocus Pocus, nel 2024, con 30 arresti per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, usura ed estorsione, autoriciclaggio. Il nuovo provvedimento coinvolge tre uomini di 51, 55 e 59 anni, ritenuti elementi di spicco della locale di ‘ndrangheta di Erba e Canzo.

La polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca, su richiesta congiunta dei questori di Milano Bruno Megale e Como Filippo Ferri e del procuratore di Milano Marcello Viola. Il documento è stato emesso dal tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione.

Il sequestro dei beni che fanno riferimento al 59enne, è stato eseguito dai poliziotti della questura di Milano, gli altri dagli agenti di Como. I tre destinatari del sequestro erano tra gli arrestati dell’operazione Hocus Pocus, accusati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, usura, reati tributari e intestazione fittizia dei beni, aggravati dal metodo mafioso.

Tramite gli accertamenti patrimoniali, gli agenti della questura di Milano sono risaliti a due immobili nella disponibilità del 59enne, uno a Seregno, in Brianza e l’altro a Ponsacco, in provincia di Pisa, oltre a conti correnti per un valore stimato complessivo di circa 600mila euro. Al 51enne sono invece stati sequestrati saldi attivi e la totalità delle quote di società immobiliare a lui intestata, con immobili a Rho, nel Milanese, a Rosarno in Calabria, a Turate e nel Varesotto, a Gorla Minore per un valore totale di oltre 320mila euro. Nei confronti del 55enne, è stato disposto anche il sequestro – per un valore totale di circa 150mila euro – di tutti i saldi attivi dei conti suoi e dei familiari. Il Tribunale di Milano ha, inoltre, riconosciuto che due immobili e un terreno a Uboldo, in provincia di Varese, intestati ai suoi familiari, sono stati acquistati con denaro che non ha una adeguata giustificazione.