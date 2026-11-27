Fra gennaio e ottobre circolati in Lombardia 687mila treni, tra regionali, suburbani e aeroportuali, il 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Puntuale l’84,4% e praticamente il 90% (89,9% per l’esattezza) è arrivato entro sette minuti dall’orario programmato, mentre il 96,8% entro i 15 minuti. Trasportati 178 milioni di passeggeri, in crescita del 4,4% rispetto al 2025. Sono i dati diffusi da Trenord, che per questo 2026 traccia un bilancio positivo. L’azienda fa il record di puntualità dell’ultimo decennio. E se Regione Lombardia esprime soddisfazione per i risultati raggiunti, non mancano dubbi e critiche da parte dell’opposizione.

Numeri record, in Lombardia come nel resto d’Italia: nell’intero 2026, infatti, Trenord con i suoi treni effettuerà complessivamente 45 milioni e mezzo di km, registrando una crescita del 5% rispetto al 2025. Un anno record, quindi, che ha visto anche significativi lavori infrastrutturali sulle reti, comportando talvolta, su alcune tratte, la sospensione temporanea del servizio. In totale sono 216 i cantieri programmati dai gestori delle infrastrutture nel 2026.

Nei mesi di settembre e ottobre è arrivato puntuale l’84,4% dei treni, il 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei due mesi appena trascorsi, il 90,2% dei treni è arrivato entro sette minuti dall’orario fissato, il 97,2% entro 15 minuti. A oggi inoltre, l’azienda prevede che, entro la fine del 2026 le frequentazioni torneranno ai livelli del 2019, anno in cui i passeggeri avevano raggiunto il dato record di 214 milioni.

Rispetto al periodo pre-Covid, è variata la distribuzione dei flussi di frequentazioni sui treni lombardi: nei feriali si registrano in media 790mila passeggeri al giorno, quando nel 2019 erano 820mila. Il sabato e nei festivi, i passeggeri sono rispettivamente 464mila – il 17% in più rispetto al 2019 – e 372mila, cioè il 21% in più.