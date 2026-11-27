Una donna di Mariano Comense ha consegnato ieri sera ai carabinieri un pacco sospetto notato nel cortile del condominio in cui risiede. I militari della tenenza di Mariano hanno accertato che conteneva 10 grammi di marijuana, 5 di hashish e 4 dispositivi elettronici monouso da inalazione con 10 grammi di concentrato di THC e THC-P, cannabinoidi con effetti psicoattivi. I militari dell’Arma hanno accertato che il pacco era destinato a una 51enne di origini peruviane, che ha detto di aver fatto l’ordine per il figlio 30enne. In camera dell’uomo, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un bilancino e un grinder, usato per macinare le erbe. La donna è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il figlio è stato segnalato alla prefettura di Como come consumatore di droga.