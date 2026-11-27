Un contributo regionale da 520.000 euro per il commercio di Capiago Intimiano, Cucciago e Senna Comasco. A ottenerlo è il Distretto del commercio che riunisce i 3 comuni, nato soltanto lo scorso marzo per sostenere insieme negozi ed esercenti del territorio. La nuova realtà ha partecipato al bando di Regione Lombardia dedicato al commercio locale e si è aggiudicata la cifra più alta disponibile, grazie a proposte che la Regione ha valutato come progetto di eccellenza. A darne notizia sono i 3 sindaci, che parlano di «risultato straordinario» e ricordano il lavoro comune delle amministrazioni e la collaborazione avviata attraverso la convenzione con Confcommercio Como, che ha garantito il supporto tecnico fin dal primo giorno. I fondi serviranno dunque a «valorizzare, modernizzare e sostenere» le attività commerciali e i negozi di vicinato dei 3 paesi, che i primi cittadini definiscono «cuore pulsante della vita sociale ed economica» della zona.