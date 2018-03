Riapriranno le Terme di Como romana: appuntamento il 24 marzo con i volontari del Touring Club

Le Terme di Como romana situate in viale Lecco riapriranno al pubblico da sabato 24 marzo grazie ai volontari del Touring Club per il patrimonio culturale. Nell’occasione sarà presentato un video dell’ipotetica ricostruzione 3D delle terme realizzato dagli studenti dell’istituto “Paolo Carcano” supportati dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. I volontari accoglieranno i visitatori nel sito il martedì e il giovedì dalle 10 alle 14 e il sabato dalle 10 alle 18, permettendo loro di ammirare il grande complesso di età romana portato alla luce nella sua porzione meridionale negli anni ’70, in occasione di lavori non controllati per un parcheggio sotterraneo. Il sito archeologico, risalente alla seconda metà del I secolo d.C., era costituito da ambienti rettangolari alternati ad ambienti a pianta ottagonale. Quando il complesso venne abbandonato, l’area venne adibita alla sepoltura dei defunti per poi ospitare una fornace forse dedicata alla fusione di oggetti in vetro o metallo. Le visite sono inserite nell’iniziativa del Touring Club Italiano “Aperti per voi”, nata nel 2005 per rendere fruibili siti artistici, culturali e religiosi, spesso chiusi al pubblico, a cui hanno aderito 29 città italiane e 76 luoghi. Dal 2014 il gruppo dei Volontari comensi ha accolto quasi 16.000 persone alle Terme di Como romana e nel 2017 i Volontari hanno donato all’iniziativa circa 1000 ore. Il Touring è alla ricerca sul territorio comasco di nuove persone che mettano a disposizione il proprio tempo per ampliare gli orari e i luoghi di accoglienza. Per informazioni e candidature, consultare il sito www.apertipervoi.it.

