L’attacco del Movimento 5 Stelle: “Equitalia ha solo cambiato nome”

Ieri sera il consiglio comunale di Como ha votato per l’affidamento della riscossione coattiva delle entrate all’Agenzia Entrate Riscossione”.

Unico contrario il Movimento5Stelle, che lancia una polemica contro l’ex Equitalia.

“Una delle pratiche che più fanno indignare gli italiani – tuona Fabio Aleotti, consigliere comunale pentastellato – è la sistematica presa in giro. Si vuole abolire Equitalia? Bene, si cambia il nome in “Agenzia delle Entrate – Riscossione” e tutti sono contenti. Con l’occasione – continua il consigliere del Movimento 5 Stelle – ne vengono addirittura estesi i poteri e le viene concesso l’accesso alle principali banche dati. Per noi del M5S non è una buona notizia, perché è una riscossione che rimane iniqua e spesso distorta: debole con i forti e forte con i deboli. Da anni chiediamo di riportare queste funzioni in Comune, per risparmiare, per far crescere il personale, ma tutto è stato esternalizzato. La lega in campagna elettorale ha chiamato alla mobilitazione con lo slogan “fuori Equitalia dalla Lombardia”, Forza Italia si autoproclamava fautrice dell’eliminazione di Equitalia, e ora siamo punto e a capo. Il Movimento 5 Stelle è per una reale abolizione di Equitalia e per riportare le funzioni in seno all’Agenzia delle Entrate”.

