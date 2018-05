Como nel baratro, confermata la nuova serie C. Flebile speranza in caso di vittoria nei playoff

La temuta conferma alla fine è arrivata, come anticipato dal vicecommissario della Figc, Alessandro “Billy” Costacurta: già nella prossima stagione in serie C giocheranno anche le seconde squadre delle società di serie A. Formazioni composte da Under 23, così come avviene in altri tornei europei. L’obiettivo della Figc è fare crescere la qualità dei campionati e delle Nazionali azzurre, ad iniziare da quelle giovanili.

Una decisione che è però una doccia gelata per il Como che, se anche vincesse entrambe le sfide playoff, vede ridursi al lumicino la speranza di ripescaggio per il terzo campionato italiano. La speranza ad ogni modo rimane, visto che i criteri di ripescaggio del prossimo campionato daranno precedenza a una seconda squadra di serie A, quindi a una retrocessa dalla serie C e in terza ipotesi a una società dei Dilettanti. Sono da definire le graduatorie delle formazioni vincitrici dei playoff. Il sogno di promozione per il Como, già in parte svanito dopo lo sciagurato pareggio di Carate, ora è davvero appeso a un filo.

La Federcalcio precisa che ci sono già alcune società di serie A intenzionate a formare le proprie seconde squadre e a presentare la richiesta di ammissione entro il prossimo 27 luglio. L’iscrizione sarà poi da perfezionare entro il 1° agosto.

Domani alle 16, in ogni caso, il Como affronta il suo playoff. Un primo turno a eliminazione diretta contro la Pro Sesto, al Sinigaglia. Anche in questa occasione sarà vietato parcheggiare nella zona dello stadio, dalle 9 di mattina fino alle 19 circa. Il divieto vale in viale Puecher, viale Masia (lato stadio), largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, via Recchi nel tratto da via Sant’Elia a viale Rosselli, via Campo Garibaldi, via Martinelli e via Sinigaglia. Saranno montate anche le recinzioni.

© Riproduzione riservata