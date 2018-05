“Una Pila alla Volta”, il contest nazionale al Tempio Voltiano di Como

Oltre 2 milioni di chili raccolti nel 2017 con un incremento del 18% rispetto a due anni fa. Sono i numeri relativi alla raccolta di pile e di accumulatori portatili registrati dalla Lombardia, che si conferma la regione più virtuosa d’Italia. A rivelarlo la quarta edizione del Rapporto Annuale pubblicato dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori presentata questa mattina presso il comune di Como.

A contribuire a questo risultato anche il territorio della provincia di Como, con una raccolta che supera i 27mila chili effettuata negli 83 punti presenti sul territorio.

E proprio Como, città natale di Alessandro Volta, è stata teatro dell’evento finale del progetto “Una Pila Alla Volta”, l’iniziativa di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente. Nel corso dell’inverno centinaia di squadre di ragazzi e ragazze si sono affrontate in sfide a distanza sul tema del riciclo delle batterie. Ad aggiudicarsi il titolo di primi campioni italiani di raccolta differenziata di pile e accumulatori sono stati: per la categoria sport tempo libero “I Fulminati” di Santorso mentre per la categoria scuola e cultura “Gli Impilati” di Cernobbio.

