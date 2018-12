Addio a Pietro Cinquesanti, storico dirigente comunale e assessore provinciale

Le strade, le scuole da mettere in sicurezza, i cantieri delle opere pubbliche sono state il suo pane quotidiano per anni. Sabato sera, all’età di 83 ha chiuso gli occhi per sempre Pietro Cinquesanti, volto storico dell’amministrazione di Como, dirigente in Comune e poi a lungo assessore provinciale ai Lavori pubblici. Un volto tra i più noti di Villa Saporiti, anche per il legame che ha saputo costruire nel tempo con sindaci e amministratori locali del territorio.

Originario della Puglia, architetto, sposato e padre di due figli, “il Cinque”, come era chiamato affettuosamente ha lavorato per decenni in Comune a Como e poi si è avvicinato alla politica e ha vestito i panni di assessore ai Lavori pubblici. In questo ruolo, ha dato una svolta alla viabilità provinciale lavorando sulla sicurezza e dando il via all’epoca delle rotonde. Tra le opere che portano la sua firma la variante di Pusiano.

Pietro Cinquesanti ha chiesto un funerale in forma privata, solo con i familiari stretti. Non sono stati resi noti la data e l’ora.

